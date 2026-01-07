তারেক রহমান এখন গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক: আমীর খসরু
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এখন গণতন্ত্রের ‘টর্চ বিয়ারার’ বা পথপ্রদর্শক বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, গণতন্ত্রের যে মশাল শহীদ জিয়ার হাতে শুরু হয়েছিল, তা দীর্ঘ সময় বহন করেছেন খালেদা জিয়া। এখন সেই মশাল তারেক রহমানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন গণতন্ত্রের টর্চ বিয়ারার হচ্ছেন তারেক রহমান।
আজ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ‘মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ কথা বলেন। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল জিয়া পরিষদ।
খালেদা জিয়াকে আপসহীন নেতা উল্লেখ করে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, যারা পালিয়েছে, তারা আপস করেছে। যারা বর্তমানে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, তাদেরও তিনি মন্তব্য শুনেছেন। ওয়ান–ইলেভেনের সময় তাদের বক্তব্য সেই ঘটনাকে সমর্থন করেছিল, তবে তারা ওয়ান–ইলেভেনের সময় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। একমাত্র খালেদা জিয়া কোনো ধরনের আপস করেননি এবং পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন ধরে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছেন।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, খালেদা জিয়া তাঁর রাজনৈতিক জীবনের খুব অল্প সময়ই ক্ষমতায় ছিলেন। জীবনের বড় অংশ কেটেছে আন্দোলন–সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে। স্বৈরাচারের সঙ্গে আপস না করে তিনি সারা জীবন গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই করেছেন।
খালেদা জিয়ার জানাজায় মানুষের বিপুল অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির এই নেতা বলেন, কোটি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে—এটি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরে গেছেন, যা তাঁর দীর্ঘ ত্যাগেরই প্রতিফলন।
নারীর শিক্ষা, দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা, উপবৃত্তি, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি, কৃষক–শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে খালেদা জিয়ার অবদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
আগামী দিনের বাংলাদেশ নিয়ে তারেক রহমানের ঘোষিত রূপরেখার কথা তুলে ধরে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, একদলীয় শাসন থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফেরার পাশাপাশি অর্থনীতিকেও গণতান্ত্রিক করতে হবে; যাতে উন্নয়নের সুফল প্রত্যেক নাগরিকের কাছে পৌঁছে যায়।
শৃঙ্খলা, মানদণ্ড ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি উল্লেখ করে বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক ফোরামের এই নেতা বলেন, শহীদ জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন, খালেদা জিয়ার ত্যাগ ও তারেক রহমানের রূপরেখা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।
শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন জিয়া পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আবদুল লতিফ। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল প্রমুখ।