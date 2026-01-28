তথ্য ছাড়াই তারেক রহমানের নাম জড়ানো ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি: মাহদী আমিন

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ
তথ্য ছাড়াই তারেক রহমানের নাম জড়ানো ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি: মাহদী আমিন
ঢাকা-৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই তদন্ত বা যাচাই–বাছাই ছাড়াই বিএনপি ও ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার সমালোচনা করেছেন বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ও দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন।
এ ঘটনার পর দেওয়া এক ফেসবুক পোস্টে মাহদী আমিন লিখেছেন, কোনো তথ্য ছাড়াই সরাসরি যেকোনো ঘটনায় তারেক রহমানের নাম জড়িয়ে দেওয়া ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতিরই প্রতিফলন।
মাহদী আমিন বলেন, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর প্রচারকাজ শুরুর সময় থেকেই তাঁর আচরণ ও বক্তব্যে ‘ঔদ্ধত্য ও মুখরোচকতা’ দেখা গেছে। নির্বাচনী বিধির নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি প্রচার চালানো শুরু করেন এবং বিতর্কিত মন্তব্য করে আলোচনায় থাকার চেষ্টা করেন।
মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর হাবিবুল্লাহ বাহার ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়। এ ঘটনার পরপরই এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেন, ওই আসনে বিএনপির প্রার্থী মির্জা আব্বাসের নির্দেশে ছাত্রদলের কর্মীরা হামলা চালিয়েছেন। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষ বলেছে, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, বরং সাধারণ শিক্ষার্থীরাই তাঁর ক্যাম্পাসে প্রবেশে আপত্তি জানিয়েছিলেন।
মাহদী আমিন প্রশ্ন করে বলেন, যে অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকা হয়নি, সেখানে বহিরাগত লোকজন নিয়ে তিনি ঢুকলেন কেন? আর ডিম বা বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী কারা, তা তদন্ত ছাড়াই বিএনপি বা তারেক রহমানের নাম টেনে আনা কোনো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নয়।
পোস্টে মাহদী আমিন আরও লিখেছেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে প্রমাণ ছাড়া অভিযুক্ত করা একটি ‘ফ্যাসিবাদী আচরণ’, যা বিগত সরকারের আমলেও দেখা গেছে। মাহদী আমিন লিখেছেন, এ ধরনের অগণতান্ত্রিক আচরণের পরিণতি কী হয়, সেটাও দেশের মানুষ অতীতে দেখেছেন।
বিএনপির প্রার্থী মির্জা আব্বাসকে ঘিরে সম্প্রতি একাধিক মন্তব্য করেছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। মাহদী আমিনের মতে, এসব মন্তব্য ছিল ‘উসকানিমূলক ও অশালীন’, কিন্তু মির্জা আব্বাস ‘ধৈর্যের পরিচয়’ দিয়েছেন।