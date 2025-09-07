তারেক রহমানের মধ্যে যে পরিপক্বতা দেখেছি, তাঁর নেতৃত্বে অনেক দূর এগোবে জাতি: সালাহউদ্দিন আহমদ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ‘শিগগিরই’ দেশে ফিরছেন বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ‘তাঁর (তারেক রহমান) প্রত্যাবর্তন হবে বাংলাদেশে সবচাইতে অবিস্মরণীয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।’
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বের প্রশংসা করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘জনাব তারেক রহমান তাঁর মেধা, যোগ্যতা, শ্রম ও নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমরা আমাদের নেতার সাথে আন্দোলন, সংগ্রামে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে যেয়ে যে পরিপক্বতা তাঁর মধ্যে দেখেছি, এই জাতি ইনশা আল্লাহ তাঁর নেতৃত্বে অনেক দূরে এগিয়ে যাবে।’
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন সালাহউদ্দিন আহমদ। আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের (আইডিইবি) মুক্তিযোদ্ধা হলে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর আইনজীবী ফোরাম।
বর্তমানে নির্বাচনের আবহের মধ্যে আছেন বলে উল্লেখ করেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ‘সারা দেশে নির্বাচনের আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। অতি শিগগির আমাদের নেতা জনাব তারেক রহমান বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। সেদিন বাংলাদেশের নির্বাচনের সমস্ত কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ। আমি বলছি না নির্বাচন হয়ে যাবে। তবে আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে সেই দিনেই নির্বাচনের অর্ধেক কার্য ইনশা আল্লাহ সমাপ্ত করতে পারব।’
‘এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল অর্ডার অথবা স্পেশাল কনস্টিটিউশনাল অর্ডারের’ মধ্য দিয়ে অর্ডিনেন্স জারি করে রাষ্ট্র চালাতে হবে কেন, এ প্রশ্ন তুলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘এগুলো কেন করতে হচ্ছে, কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হচ্ছে, কী উদ্দেশ্যে এগুলো করা হচ্ছে, আমরা তো একটা স্ট্যাবল জাতি চাই।’ তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার জন্য, ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে।
দেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিএনপি দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম করেছে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা এবং প্রতিষ্ঠা লালনের মধ্য দিয়ে অপসংস্কৃতি, অপরাজনীতি এবং ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকে বিলুপ্ত করতে হবে। কারণ, আমরা যদি ভালো, আদর্শিক রাজনীতি উপস্থাপন করতে পারি তাহলে পরে আওয়ামী লীগের সেই “ফ্যাসিবাদী আওয়ামী রাজনীতি” বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হবে।’
বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট ও অগণতান্ত্রিক শক্তির কোনো রাজনীতি আর প্রতিষ্ঠা পাবে না উল্লেখ করে বিএনপির নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আজকে দেখলাম কোথাও মিছিল দিচ্ছে। এক জায়গায় বলছে “জয়”, আরেক জায়গায় দেড় মাইল দূরে দৌড়াতে দৌড়াতে যেয়ে বলছে “বাংলা”।’ ফ্যাসিবাদ যেন বাংলাদেশে আর ফিরতে না পারে, সে জন্য সবাইকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
জন–দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে বিএনপি এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষকীর আয়োজনে পরিবর্তন এনেছে উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘সুন্দর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা আমাদেরকে করতে হবে। সেটা আমরা শুরু করছি। আমরা চালু রাখব। জনমতের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদেরকে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনতে হয়েছে।’
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কর আইনজীবী ফোরামের সভাপতি রমিজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খান, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল প্রমুখ।