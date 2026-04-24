রাজনীতি

পেশায় আইনজীবী নিলোফার চৌধুরী আয় দেখালেন ব্যবসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নিলোফার চৌধুরী

সংরক্ষিত নারী আসনে জামালপুর থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেত্রী নিলোফার চৌধুরী (মনি)। এর আগে তিনি নবম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩৭ থেকে সংসদ সদস্য ছিলেন।

নিলোফার চৌধুরী মনি হলফনামায় পেশা হিসেবে আইনজীবী উল্লেখ করলেও তাঁর আয়ের উৎস হিসেবে কেবল ব্যবসা থেকে বছরে ৫ লাখ ১০ হাজার টাকা দেখিয়েছেন। আইনজীবী পেশা থেকে তিনি বছরে কত টাকা আয় করেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা তাঁর হলফনামা যাচাই করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

হলফনামা অনুযায়ী, নিলোফার চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএসএম ডিগ্রিধারী। তাঁর স্বামী পেশায় ব্যবসায়ী। এর আগে ২০০৮ সালেও তিনি সংরক্ষিত আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য ছিলেন।

অস্থাবর সম্পদ হিসেবে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন, তাঁর ব্যাংকে জমা রয়েছে ২৪ লাখ ১ হাজার ৪৫১ টাকা এবং শেয়ার ও বন্ডে বিনিয়োগ রয়েছে ৫০ হাজার টাকা। অস্থাবর সম্পদ হিসেবে সোনা ও অন্যান্য ধাতুর মূল্য দেখানো হয়েছে ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা।

অন্যদিকে স্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য ২৫ লাখ ৪৮ হাজার ৪৫১ টাকা উল্লেখ করা হয়েছে, যার বর্তমান মূল্যও একই দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া ৭ লাখ ৩৮ হাজার টাকা মূল্যের অকৃষি জমির তথ্য দেওয়া হয়েছে, যার অর্জনকালীন ও বর্তমান মূল্য সমান উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বশেষ ২০২৫ সালের আয়কর রিটার্নে তাঁর বার্ষিক আয় ৫ লাখ ১০ হাজার টাকা দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে মোট সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ৪৪ লাখ ৩ হাজার ৫৭ টাকা।

