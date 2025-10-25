জোটবদ্ধ হলেও দলীয় প্রতীকেই ভোট—এই সংশোধনী বদলাতে রোববার ইসিতে চিঠি দেবে বিএনপি

জোটবদ্ধ হলেও দলীয় প্রতীকেই ভোট—এই সংশোধনী বদলাতে রোববার ইসিতে চিঠি দেবে বিএনপি
জোটবদ্ধ হলেও নিজেদের দলীয় প্রতীকেই নির্বাচন করতে হবে—নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধনীর এই অংশের পরিবর্তন চেয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আগামীকাল রোববার চিঠি দেবে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ প্রথম আলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন। আরপিওর ২১ ধারায় কোনো নিবন্ধিত দল জোটভুক্ত হলে জোটের যেকোনো দলের প্রতীকে নির্বাচন করার স্বাধীনতা ছিল।
গত বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আরপিও (সংশোধন) অধ্যাদেশ অনুমোদিত হয়। তাতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জোটগত নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতীকে নির্বাচন করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
বিএনপি আরপিওর ২১ ধারাটি বহাল রাখার পক্ষে মত দিয়েছিল। কারণ, ছোট দলগুলো জোটভুক্ত হয় শরিক বড় দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করার সুবিধার জন্য। তা না হলে ছোট দলগুলো জোটভুক্ত হবে কেন।
জানা গেছে, এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিএনপির একজন নেতা আইন উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছেন। এই সংশোধনী বাতিল করার জন্য রোববার দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠানো হবে।
জোটবদ্ধ হলেও নিজেদের দলীয় প্রতীকেই নির্বাচন করার এই সংশোধনী প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হওয়ায় ছোট দলগুলোতে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে, যারা জোটবদ্ধ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিশেষ করে, বিএনপির সঙ্গে জোট করতে আগ্রহী ছোট দলগুলোর অনেকের মধ্যে শঙ্কা তৈরি হয়েছে, নিজেদের দলীয় প্রতীকে প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যাবে কি না।