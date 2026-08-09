দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৮৬ লাখ, ৩ মাসে বেড়েছে ৩ লাখ

দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৮৬ লাখ, ৩ মাসে বেড়েছে ৩ লাখ
দেশে গত ৩১ জুলাই পর্যন্ত মোট ভোটারের সংখ্যা ১২ কোটি ৮৬ লাখ ৩২ হাজার ৫৫৫ জন। আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এ কথা বলেন।
ইসির সচিব বলেন, গত ১৪ মে থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত দেশে ভোটার বেড়েছে ৩ লাখ ৯ হাজার ৩১৫ জন।
স্থানীয় সরকার নির্বাচন সামনে রেখে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল অক্টোবর থেকে পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করা। সেই হিসাবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত তালিকাভুক্ত ভোটারদের ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখতে চেয়েছিল ইসি।
আখতার আহমেদ বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় পেছালে বা কমিশন অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিলে, সেটা সম্পূরক তালিকা হিসেবে আসবে।
ইসির সচিব আখতার আহমেদ আরও বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আচরণ বিধিমালাগুলো (সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইন সংশোধনের সুপারিশ এখনো পাঠানো হয়নি। নথিটা প্রক্রিয়াধীন, শেষ হলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরুর কথা উল্লেখ করে আখতার আহমেদ বলেন, বিএনপির প্রতিনিধিদল এসে আজ দুটি মনোনয়নপত্র নিয়ে গেছে। এ ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কোনো রাজনৈতিক দল মনোনয়নপত্র নেয়নি।