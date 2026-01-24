রাজনীতি

চট্টগ্রামে যাচ্ছেন তারেক রহমান, আগামীকাল ৪ জেলায় ৬টি জনসভা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
২২ জানুয়ারি সিলেটে সমাবেশের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তারেক রহমানফাইল ছবি: প্রথম আলো

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারে চট্টগ্রামে যাচ্ছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার তাঁর এ সফর শুরু হবে। আগামীকাল রোববার চট্টগ্রামসহ চার জেলায় ছয়টি নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন তিনি।

আজ ঢাকার গুলশানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দলীয় চেয়ারম্যানের চট্টগ্রাম সফরের সূচি প্রকাশ করেন বিএনপির চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন।

তারেক রহমান আজ ঢাকা থেকে আকাশপথে চট্টগ্রামে যাবেন। সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটে তিনি ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী উড়োজাহাজ চট্টগ্রামে অবতরণ করার কথা। রাতে চট্টগ্রামে থাকবেন তিনি।

আগামীকাল তারেক রহমানের প্রথম নির্বাচনী সমাবেশ হবে চট্টগ্রাম নগরের পলোগ্রাউন্ডে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে। বিকেলে তিনি ফেনীতে যাবেন। সেখানে ফেনী পাইলট স্কুল খেলার মাঠে বিকেল চারটায় জনসভায় যোগ দেবেন তিনি।

এরপর বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠে আরেকটি জনসভায় তারেক রহমানের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। কুমিল্লায় আরও দুটি জনসভা করবেন তিনি। এর একটি সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্ঠিত হবে সুয়াগাজী ডিগবাজির মাঠে। অন্যটি সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে দাউদকান্দির কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে।

কুমিল্লা থেকে ঢাকায় ফেরার পথে নারায়ণগঞ্জে এসে একটি জনসভায় যোগ দেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান। এই জনসভা রাত সাড়ে ১১টায় কাঁচপুর বালুর মাঠে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

আরও পড়ুন

মানুষ ভালো পরিবর্তন চায় : তারেক রহমান

দিনের কর্মসূচি শেষ করে গভীর রাতে গুলশানের বাসায় ফিরবেন তারেক রহমান।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের প্রচার ২২ জানুয়ারি সিলেট দিয়ে শুরু করেন তারেক রহমান। ওই দিন সিলেটের পর আরও ছয়টি জেলায় সমাবেশ করে ঢাকায় ফেরেন তিনি।

বিএনপির চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন। আজ শনিবার ঢাকার গুলশানে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কার্যালয়ে।
ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেলের ফেসবুক পেজ থেকে
আরও পড়ুন

ধানের শীষেই উন্নয়ন: তারেক রহমান

এরপর গতকাল শুক্রবার রাতে নিজের নির্বাচনী এলাকা রাজধানীর ভাষানটেকের বিআরবি ময়দানের জনসভায় বক্তব্য দেন তারেক রহমান। এবারের নির্বাচনে ঢাকা–১৭ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হয়েছেন তিনি।

আরও পড়ুন

‘দিল্লি নয়, পিন্ডি নয়, সবার আগে বাংলাদেশ’, সিলেটে প্রথম নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন