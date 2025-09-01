ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের খবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, আদেশ স্থগিতের পর উচ্ছ্বাস

ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের খবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, আদেশ স্থগিতের পর উচ্ছ্বাস
একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ডাকসু নির্বাচন স্থগিত করেছেন, এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার বিকেল সোয়া চারটার পর বিভিন্ন হল থেকে মিছিল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আসেন তাঁরা।
বিকেল সাড়ে চারটায় উপাচার্যের বাসভবনের সামনে হাজারো শিক্ষার্থী অবস্থান নেন। তাঁরা ‘হাইকোর্ট না ডাকসু, ডাকসু ডাকসু’; ‘ডাকসু আমার অধিকার, রুখে দেওয়ার সাধ্য কার’ প্রভৃতি স্লোগান দেন।
এর মধ্যে বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটের দিকে খবর আসে, ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর উপাচার্যের বাসভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তাঁরা হাতে ‘ভি’ (বিজয়) চিহ্ন দেখিয়ে ‘ডাকসু ডাকসু’, ‘৯ তারিখ ৯ তারিখ’ স্লোগান দেন। পৌনে পাঁচটার দিকে শিক্ষার্থীদের অনেকে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে থেকে চলে যেতে শুরু করেন।
শিক্ষার্থীদের এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ-সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে ডাকসুর ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। পরে বিক্ষোভে যোগ দেন এই প্যানেলের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার।