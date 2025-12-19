রাজনীতি

গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে: জোনায়েদ সাকি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকিফাইল ছবি

গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ ও নৈরাজ্য ঠেকাতে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেছেন, শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যার ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেন, পতিত ফ্যাসিস্ট ও তাদের দেশি-বিদেশি দোসররা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এদিকে অন্য এক বিবৃতিতে গণসংহতি আন্দোলন বলেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার ও ছায়ানটের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনাস্থল আজ পরিদর্শন করেছে দলটি।

বিবৃতিতে গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল বলেন, ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর প্রচার হওয়ার পর দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক অবস্থানে রেখে যাবতীয় হামলা ঠেকানোর দায়িত্ব ছিল স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার।

আবুল হাসান বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক অবস্থানে রাখতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। গণমাধ্যমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই অবিলম্বে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।

ওসমান হাদি যখন ইতিবাচক ধারায় গণতান্ত্রিক পথে তাঁর রাজনীতি বিনির্মাণ করছিলেন, তখন তিনি হামলার শিকার হলেন বলে মন্তব্য করেন গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী। তিনি বলেন, তাঁর ওপর হামলা দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ওপর আঘাত। অবিলম্বে তাঁর হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

