ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধারা আক্রান্ত হচ্ছেন: সিপিবি
ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর থেকে একটি শক্তি দেশজুড়ে মব সন্ত্রাস চালাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চিহ্নিত শক্তি একাত্তর এবং চব্বিশকে মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইছে। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর নানাভাবে আক্রমণ হচ্ছে।
আজ বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম ও সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স এই ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানান। আজ রাজধানী ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় মব সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, স্বঘোষিত ‘জুলাই যোদ্ধারা’ আজ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় যেভাবে মব সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন, তা ন্যক্কারজনক। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা চব্বিশের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষায় দেশ পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করছেন। তাঁদের প্রতিরোধ করতে হবে।
একটি শক্তি নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে উল্লেখ করে সিপিবির বিবৃতিতে বলা হয়, পুলিশ মব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে আক্রান্ত মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, সাংবাদিককে আটক করছে। এটা সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকাকে বিতর্কিত করেছে।