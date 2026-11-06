রাজনীতি

সামান্তার পদত্যাগ নিয়ে মাহফুজ-জারার প্রতিক্রিয়া

মাহফুজ আলম (বাঁ থেকে) সামান্তা শারমিন ,তাসনিম জারা
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এনসিপি থেকে পদত্যাগ করার পর সামান্তাকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন মাহফুজ আলম ও তাসনিম জারা। মাহফুজ লিখেছেন, বৈষম্যবিরোধী লিয়াজোঁ কমিটি থেকে জাতীয় নাগরিক কমিটিতে উত্তরণ–বিস্তারে যাঁদের মুখ্য অবদান আছে, তাঁদের নিয়ে নোংরামি ও অপপ্রচার একটা বাজে নজির। আগেও হয়েছে অনেক। দল গঠনের দিন থেকে এ নজির সেই দলের তৎকালীন নেতৃত্বই স্থাপন করেছিলেন। গতকালও সামান্তা শারমিনকে নিয়ে একই কাণ্ড হলো। তাসনিম তাঁর পোস্টে সামান্তাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন।

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