প্রবাসী ভোটাররা ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন
সব প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার ‘পোস্টাল ব্যালটের’ মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন। এর আগে নিবন্ধনের জন্য অঞ্চলভেদে সময়সীমা আলাদা ছিল। আজ বুধবার রাত ১২টা থেকে নতুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।
আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এটি আগে অঞ্চলভেদে ভাগ করা থাকলেও এখন সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এটি আজ রাত ১২টায় উন্মুক্ত করা হবে। ফলে বিশ্বের যেকোনো অঞ্চল থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করতে পারবেন।
পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধনের জন্য এখন আর কোনো অঞ্চলভেদে পৃথক সময়সীমা থাকছে না উল্লেখ করে আখতার আহমেদ বলেন, ‘পাঁচ দিন করে ওই লিমিটেশন আর থাকছে না। এখন ওপেন। যে কেউ যেকোনো জায়গা থেকে করতে পারেন।’ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রবাসীদের যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তা সমাধানে কমিশন কাজ করছে বলেও জানান তিনি।
এ ছাড়া আগামী শনিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ‘মক ভোটিং’ আয়োজনের কথাও জানান ইসির এই জ্যেষ্ঠ সচিব। তিনি বলেন, ‘আমরা আগামী শনিবার সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ‘মক ভোটিং’ রিহার্সাল করব।...যেহেতু জাতীয় সংসদের নির্বাচন এবং গণভোট—দুটি একসঙ্গে হচ্ছে, কাজেই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে আরেকটু ঝালাই করে নিতে চাই।’
গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হওয়ার অধ্যাদেশ জারি হয়েছে উল্লেখ করে আখতার আহমেদ বলেন, দায়িত্বের আভাস পাওয়ার পর থেকেই তাঁরা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছেন। কাগজে-কলমে ও মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতিও আগেই শুরু হয়েছে এবং অগ্রিম প্রস্তুতির এগিয়ে রাখছেন বলেও জানান তিনি।
নির্বাচন ঘিরে অপতথ্য রোধে ইসির সঙ্গে কাজ করবে টিকটিক
এর আগে বেলা তিনটার পর আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে গুজব, অপতথ্য ছড়ানো বন্ধে করণীয় ঠিক করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘টিকটক’–এর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অন্য নির্বাচন কমিশনাররা ও টিকটকের নয়জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সম্মেলনকক্ষে ‘‘আ কনভারসন উইথ টিকটিক অন ইলেকশন ইন্ট্রিগ্রিটি’ শীর্ষক এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠক শেষে টিকটকের সাউথ এশিয়ার পাবলিক পলিসি ও গভর্নমেন্ট রিলেশনস হেড ফেরদৌস মুত্তাকিম সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে আশ্বস্ত করা যে আমাদের প্ল্যাটফর্ম নির্বাচনী বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানো বা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যবহার করা হয় না। আমাদের একটি বড় দল রয়েছে। নির্বাচন সুরক্ষার বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আমরা কয়েক মাস আগে তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা তাদের বলেছি যে আমরা আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করব, যাতে আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়।’
টিকটকে অনেক ভুয়া অ্যাকাউন্ট আছে, যার মাধ্যমে গুজব, অপতথ্য ছড়ানো হয়, এগুলো রোধে কী করা হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে ফেরদৌস মুত্তাকিম বলেন, ‘এসব তথ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যবস্থা আছে। আমরা সব সময়ই এসব নিয়ে কাজ করি। শুধু নির্বাচনকেন্দ্রিক নয়, নির্বাচনের সময়ে অবশ্যই আমাদের বিশেষ নজর থাকে। কিন্তু সারা বছরই এই কাজ চলতে থাকে।’