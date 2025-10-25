সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো: তথ্য উপদেষ্টা

সংঘাতের জন্য মুখিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো: তথ্য উপদেষ্টা
তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগে সংঘাতের জন্য মুখিয়ে আছে। প্রধান উপদেষ্টার কারণে তারা এখনো সংঘাতে জড়ায়নি। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এই সংঘাতের সঙ্গে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ যুক্ত হলে পরিস্থিতি খারাপ হবে। তথ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে মসজিদ কমিটি ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের গভর্নিং কমিটিও বদলে যায়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাষ্ট্রের উচিত সব ধারার মধ্যে সংলাপের সুযোগ তৈরি করা।