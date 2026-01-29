সংঘর্ষে জামায়াত নেতা নিহত: ইউএনও-ওসি প্রত্যাহার

সংঘর্ষে জামায়াত নেতা নিহত: ইউএনও-ওসি প্রত্যাহার
শেরপুরে বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে জামায়াতে ইসলামীর নেতা মাওলানা রেজাউল করিম নিহত হওয়ার ঘটনায় ঝিনাইগাতীর ইউএনও আশরাফুল আলম ও ওসি নাজমুল হাসানকে প্রত্যাহার করেছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল নির্বাচনী ইশতেহার পাঠ অনুষ্ঠানে চেয়ারে বসা নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা–কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে এ ঘটনা ঘটে। ইসি সচিব আখতার আহমেদ জানান, এ ঘটনা নিন্দনীয় এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে ইউএনও ও ওসিকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ইউএনওকে ওএসডি করেছে।