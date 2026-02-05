সংসদ সদস্যদের শপথ: কে পড়াবেন?

সংসদ সদস্যদের শপথ: কে পড়াবেন?
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান পরিস্থিতিতে এবার নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের কাছে শপথ নেবেন না। অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী পদত্যাগ ও ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু গ্রেপ্তার হওয়ায় রাষ্ট্রপতি মনোনীত প্রধান বিচারপতি অথবা তিন দিন পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়াতে পারেন। সরকার দ্রুত শপথগ্রহণের ব্যবস্থা চায়, তাই ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে শপথের সম্ভাবনা বেশি।