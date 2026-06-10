রাজনীতি

সংসদে এস আলম-গাড়ি বিতর্ক: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-জামায়াত

জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদফাইল ছবি

জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে ঘিরে পুরোনো বিতর্ক নতুন করে উঠেছে। ভারত থেকে ফিরে এস আলমের গাড়িতে চড়ে সংবর্ধনা নেওয়ার অভিযোগ জামায়াত সংসদ সদস্য নজিবুর রহমান তোলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, কক্সবাজারে ভিড়ের কারণে তিনি অজান্তে পুরোনো একটি মাইক্রোবাসে উঠেছিলেন, যা এস আলমের ছিল না। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিষয়টি পুরোনো। অন্যদিকে, ইসলামী ব্যাংকের আরডিএস প্রকল্পের ২২ হাজার কোটি টাকা জামায়াতকে দেওয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তথ্যকে নজিবুর রহমান অসত্য দাবি করেন।

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