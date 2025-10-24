জাতীয় পার্টি যদি আ.লীগকে ছাড়া নির্বাচনে না আসতে চায়, সেটা তাদের স্বাধীনতা: সালাহউদ্দিন

জাতীয় পার্টি যদি আ.লীগকে ছাড়া নির্বাচনে না আসতে চায়, সেটা তাদের স্বাধীনতা: সালাহউদ্দিন
জাতীয় পার্টি যদি আওয়ামী লীগকে ছাড়া নির্বাচন না করতে চায়, সেটা তাদের স্বাধীনতা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, শিগগিরই রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মামলা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি আইনে এ মামলা হবে। এখন যদি জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগকে ছাড়া নির্বাচন না করতে চায়, সেটা তাদের স্বাধীনতা।
আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন সালাহউদ্দিন আহমদ।
জাতীয় পার্টি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমাদের জানামতে, জাতীয় পার্টি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ কোনো রাজনৈতিক দল নয়। তাদের নিবন্ধনও বহাল আছে। দল হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের কোনো মামলা এখনো হয়নি। তাই জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশ নিতে না পারার মতো কোনো অযোগ্যতা নেই। জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তাদের পুরাতন সঙ্গী আওয়ামী লীগের সঙ্গে যদি তারা জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করতে চায়, সেটাও তাদের নিজস্ব ব্যাপার।’
বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, নির্বাচন কমিশন আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত করেছে। তাদের প্রতীকও ইসির ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন তাদের নেতা–কর্মীদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে এবং গণহত্যার অপরাধে বিচার চলছে। অনেকেই বাকি আছে। তারাও হয়তো বিচারের আওতায় আসবে।
সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। শেষ হলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হতে পারে শিগরিই। তদন্তটা আরও আগে হতে পারত। কারণ, সেই লক্ষ্যে আইন পরিবর্তিত হয়েছে আরও অনেক আগে। কিন্তু তদন্তটা শুরু করেছে অনেক পরে। তারপরও আশা করা যায়, শিগগিরিই রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা হবে।
আগামী এক-দুই বছরের মধ্যে নির্বাচন হবে না, সাবেক এক সেনাপ্রধান এমন শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিএনপি এমন কোনো শঙ্কা দেখে কি না, জানতে চাইলে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘যারা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এবং শক্তি, তাদের মধ্যে কেউ কি আজ পর্যন্ত বলেছে তারা ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন চায় না? কেউ কি বলেছে? তো যদি না বলে থাকে, জনগণ তো নির্বাচনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচন চায়, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে। পারলে আরও আগে, তাহলে নির্বাচনের অনুষ্ঠানের বিষয়ে কেন শঙ্কা প্রকাশ করতে হবে? কোনো কারণ তো নেই।’