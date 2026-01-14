গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী করতে ডাকসুর মাসব্যাপী কর্মসূচি

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী করতে ডাকসুর মাসব্যাপী কর্মসূচি
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ বিজয়ী করতে ‘হ্যাঁ–তে ভোট দিন নিরাপদ বাংলাদেশ বুঝে নিন’ স্লোগানে মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। আজ বুধবার ডাকসু ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন ডাকসুর সহসভাপতি (ভিপি) আবু সাদিক কায়েম।
সাদিক কায়েম বলেন, ডাকসু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, জুলাই বিপ্লবের মূল দাবি ছিল বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার। সেই সংস্কার বাস্তবায়নের ঐতিহাসিক পথ হিসেবেই এই গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই গণভোটে ‘হ্যাঁ’–তে গণরায় প্রদান করার মাধ্যমে চিরতরে ফ্যাসিবাদী কাঠামো বন্ধ করে দেওয়া হবে।
ডাকসু ভিপি বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়া শুধু একটি নাগরিক কর্তব্যই নয় ; এটি শহীদদের রেখে যাওয়া রক্তের আমানতের হেফাজত করা। বিশেষ করে জনসাধারণ, তরুণ সমাজ ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছাড়া এটি সম্ভব নয়।
সংবাদ সম্মেলনে ডাকসুর সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) মুহা. মুহিউদ্দিন খান বলেন, ‘জুলাইয়ে সকলের রক্ত ও আত্মত্যাগ একটি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, সেটি হলো বাংলাদেশে পরিবর্তন আসবে এবং আমরা একটি নতুন বাংলাদেশ দেখতে পাব। আর এর সবকিছুই নির্ভর করছে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির গণভোটে আমরা শহীদের রক্তের প্রতিদান কীভাবে দেব তার ওপর।’
ডাকসুর এজিএস আরও বলেন, ‘শুধু “হ্যাঁ” ভোটের মাধ্যমে আমরা সংস্কারগুলো করতে পারব, যেটার জন্য শহীদেরা জীবন দিয়েছেন আর আহতরা এখনো কষ্টের জীবনযাপন করছেন।’
ডাকসুর মাসব্যাপী ১৫ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে দেশজুড়ে গণভোটের পক্ষে সরাসরি জনসংযোগ কার্যক্রম; অনলাইন ক্যাম্পেইন—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ই-পোস্টার, ভিডিও, রিলস ও লেখালেখির মাধ্যমে ছাত্র-জনতার কাছে গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর গুরুত্ব তুলে ধরা; বিতর্ক—যুক্তিতর্কের মাধ্যমে গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন; সেমিনার আয়োজন—রাষ্ট্রীয় সংস্কারে ‘হ্যাঁ’–এর গুরুত্ব, রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার পর্যালোচনা, তারুণ্যের মুখোমুখি, রাষ্ট্রচিন্তা নিয়ে তারুণ্যের প্রত্যাশা ও ভাবনা আলোচনা; সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও টেলিভিশন সাংবাদিক, মোবাইল সাংবাদিক ও অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা।
কর্মসূচির মধ্যে আরও রয়েছে ‘জুলাই আহতদের ভাবনা’ শীর্ষক আলোচনা সভা; গণভোটে ‘হ্যাঁ’–এর সমর্থন ও যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গান, কবিতা ও ডকুমেন্টারি প্রকাশ; গণভোট নিয়ে তারুণ্যের ভাবনা শীর্ষক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আয়োজন; জনসচেতনতামূলক পথনাটক ও মূকাভিনয় প্রদর্শনী; ছাত্রসংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় সভা এবং সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সফর ও গণভোটের পক্ষে জনমত গঠনে শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ করা।
ডাকসুর পক্ষ থেকে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) সব ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দল, ছাত্রসংগঠন, সুশীল সমাজ এবং ছাত্র–জনতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে দেশব্যাপী গণজোয়ার সৃষ্টির আহ্বান জানান ডাকসুর ভিপি।