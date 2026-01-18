তারেক রহমানকে শুভেচ্ছার ব্যানার ছিঁড়লেন আম্মার

তারেক রহমানকে শুভেচ্ছার ব্যানার ছিঁড়লেন আম্মার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানানো একটি ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের (রাকসু) জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার। রোববার দুপুরে প্যারিস রোডে এ ঘটনা ঘটে। ব্যানারটি টাঙিয়েছিলেন রাজশাহী জেলা জিয়া পরিষদের সভাপতি ও শিক্ষক মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন তালুকদার। আম্মার '৭৩-এর অধ্যাদেশের ৫৫ (২) ধারা উল্লেখ করে ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের কারণ দেখান এবং ফেসবুকে আলটিমেটাম দেন। শিক্ষক নেছার উদ্দিন এটিকে 'ধৃষ্টতা' আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।