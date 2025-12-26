তারেকের পক্ষে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানালেন দলের নেতারা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে শুক্রবার সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন দলটির নেতারা। সূর্যাস্তের আগে বেদিতে পৌঁছানো সম্ভব না হওয়ায় বিকেল ৫টা ৬ মিনিটে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ও অন্যান্য নেতারা এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় জানান, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত শেষে তারেক রহমান স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন এবং তিনি কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছাবেন।