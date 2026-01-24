রাজনীতি

তারেকের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার আইনশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ

বিএনপি আয়োজিত ‘আমার ভাবনায় বাংলাদেশ’ শীর্ষক রিল–মেকিং প্রতিযোগিতার বিজয়ী ১০ জন তরুণ–তরুণীর সঙ্গে একান্ত আলাপে তারেক রহমান। সঙ্গে ছিলেন মেয়ে জাইমা রহমান। ঢাকা। ২৪ জানুয়ারি

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান আইনশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, এ দুটি ক্ষেত্র ঠিকভাবে সামাল দিতে পারলে দেশের বহু সমস্যার সমাধান হবে। 'আমার ভাবনায় বাংলাদেশ' রিল প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। সেখানে তাঁর মেয়ে জাইমা রহমানও উপস্থিত ছিলেন। তারেক রহমান যানজট নিরসনে ব্যয়বহুল মেট্রোরেলের বদলে মনোরেল, শিক্ষাব্যবস্থাকে আনন্দময় করা, সমন্বিত 'ফ্যামিলি কার্ড' চালুর প্রস্তাব করেন এবং অনলাইন হয়রানি বন্ধেও পদক্ষেপের কথা বলেন।

