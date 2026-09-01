সরকার আন্তরিক হলে ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করা সম্ভব: সেলিম উদ্দিন
সরকারের আন্তরিকতা থাকলে ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। তিনি বলেছেন, জনগণকে অভিযোগ দায়েরের পরিবেশ তৈরি করতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তিও করতে হবে। প্রতি মাসে কতগুলো অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে, সেটি প্রকাশ করতে হবে। সরকার এগুলো করলে বিরোধী দল সহযোগিতা করতে রাজি আছে।
মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর বারিধারায় জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তর কার্যালয়ে ‘ক্লিন ঢাকা’ কর্মসূচির সর্বশেষ তথ্য অবহিতকরণ ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সেলিম উদ্দিন এ কথা বলেন।
সংবাদ সম্মেলনে সেলিম উদ্দিন জানান, গত ২৫ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা মহানগর উত্তরে সপ্তাহব্যাপী ‘ক্লিন ঢাকা’ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এ সময়ে খাল পরিষ্কার, বর্জ্য অপসারণ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।
সেলিম উদ্দিন বলেন, সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিতে ঢাকা মহানগর উত্তরের ৫৪টি ওয়ার্ডে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। সাত দিনে ২৯০টি খাল ও ড্রেন পরিষ্কার করা হয়েছে এবং ২০৪ টন বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে। তিনিসহ ২৫ হাজার ৮২৮ জন দলীয় স্বেচ্ছাসেবক এসব কাজ করেছেন। এতে সাধারণ মানুষও অংশ নিয়েছিল।
সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, কবে নাগাদ ঢাকা শহরের খাল ও খেলার মাঠ দখলমুক্ত করা যাবে, সেটি সিটি করপোরেশনকে জানাতে হবে। খালের কী অবস্থা, দখলের সঙ্গে কারা জড়িত, তা প্রকাশ করতে হবে। আগামী বর্ষার আগেই ড্রেন শতভাগ পরিষ্কার করে সে তথ্য জানাতে হবে।
সেলিম উদ্দিন আরও বলেন, ফুটপাতে যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের পুনর্বাসন করতে হবে। সিটি করপোরেশন চাইলে হকারদের জন্য ১০টি হলিডে মার্কেট করতে পারে। মশা নিধনের জন্য মৌসুমি নয়, ১২ মাসব্যাপী কর্মসূচি নিতে হবে এবং প্রতি মাসের কাজের হিসাব দিতে হবে। মাসভিত্তিক ওয়ার্ডগুলোর কাজের তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে।
এ সময় সেলিম উদ্দিন ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে বর্জ্য থেকে তৈরি করা কলম শিক্ষার্থীদের উপহার দেওয়ার কথা জানান।
সিটি করপোরেশন নির্বাচন যাতে দখলদারি ও কারচুপিমুক্ত হয়, সেটি নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিশ্চিত করার কথা বলেন সেলিম উদ্দিন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তাঁর এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, সরকার ঢাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দখলমুক্ত রাখার কাজে সফল নয়। এর পেছনে রয়েছে দুর্নীতিবাজ নেতৃত্ব।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি রেজাউল করিম, সহকারী সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, ইয়াসিন আরাফাত, প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার প্রমুখ।