জামায়াত যমুনায় যাচ্ছে আগামীকাল

জামায়াত যমুনায় যাচ্ছে আগামীকাল
বিএনপি দেখা করে আসার পরদিনই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী।
দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরসহ পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল আগামীকাল বুধবার বিকেল ৫টায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যাবেন। আজ মঙ্গলবার রাতে জামায়াতের প্রচার বিভাগের পাঠানো আমন্ত্রণপত্র থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
জামায়াত সূত্র জানায়, চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়েছে, চলমান রাজনৈতিক সংলাপের অংশ হিসেবে আগামীকাল বুধবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
বিএনপির একটি প্রতিনিধিদল আজ সন্ধ্যায় যমুনায় গিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করে আসে। মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বাধীন বিএনপির প্রতিনিধিদল নির্বাচনের সময় অন্তর্বর্তী সরকারকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য সরকারের মধ্যে কোনো দলীয় লোক থেকে থাকলে তাঁদের অপসারণের দাবি জানিয়ে এসেছে।
এদিকে জামায়াত এখন নভেম্বরে গণভোট, পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিতে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। তাদের প্রধান দুই দাবিরই বিরোধিতা করে আসছে বিএনপি।