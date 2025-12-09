ইইউ প্রতিনিধিদের কাছে ইসিকে নিয়ে অসন্তোষ জানালেন জি এম কাদের

ইইউ প্রতিনিধিদের কাছে ইসিকে নিয়ে অসন্তোষ জানালেন জি এম কাদের
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) একটি প্রতিনিধিদল ও জাতীয় পার্টির একাংশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফার্স্ট সেক্রেটারি সেবাস্তিয়ান রিগার ব্রাউন এবং ডেপুটি হেড অব ডেলিগেশন বাইবা জারিনার নেতৃত্বে এ বৈঠক হয়।
বৈঠক শেষে জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান জি এম কাদের সাংবাদিকদের জানান, নির্বাচন কমিশনের আচরণ নিয়ে তাঁরা ইইউর কাছে স্পষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তাদের কর্মকাণ্ডে নিজেরাই প্রমাণ করেছে যে তারা নিরপেক্ষ নয়। তাদের নিয়োগ করা নির্বাচন কমিশনও নিরপেক্ষ নয় বলে আমরা মনে করি।’
জি এম কাদের অভিযোগ করেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন অন্য দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করলেও জাতীয় পার্টিকে কোনো নির্বাচন-সংক্রান্ত বৈঠকে আমন্ত্রণ জানায়নি।
জি এম কাদের বলেন, ‘আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করা প্রমাণ করে যে সবার জন্য সমান সুযোগ বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি। সারা দেশে অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ এখনো তৈরি হয়নি।
জাতীয় পার্টি এ অবস্থান ইইউ প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরেছে।
বৈঠকে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে আরও উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী এবং চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহফুজুর রহমান।
ইইউ প্রতিনিধিদল জাতীয় পার্টির বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং আসন্ন নির্বাচনী পরিবেশ সম্পর্কে দলের মূল্যায়ন জানতে চায় বলে বৈঠক-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।