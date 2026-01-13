রাজনীতি

ডিসি-এসপিরা সৎ হলে রাষ্ট্রের ৬০-৭০ শতাংশ কাজ সুন্দরভাবে চলবে: মজিবুর রহমান মঞ্জু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জুছবি: সংগৃহীত

জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপাররা (এসপি) সৎ হলে রাষ্ট্রের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ কাজ সুন্দরভাবে চলবে বলে মন্তব্য করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান মঞ্জু।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ‘জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ ও নাগরিক প্রত্যাশা’ শীর্ষক এক সংলাপে এবি পার্টির চেয়ারম্যান এ কথা বলেন। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এই সংলাপের আয়োজন করে।

মুজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও বাজেট রয়েছে; কিন্তু রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে অনেক সময় ডিসি বা এসপিরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তিনি বলেন, সংসদ সদস্যের সুপারিশ ও হস্তক্ষেপ উন্নয়নকাজে বাধা সৃষ্টি করে।

নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, বিদ্যমান নির্বাচনব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও একশ্রেণির মানুষের অসহযোগিতার কারণে প্রত্যাশা পূরণ করা যায়নি। আপাতত সফল না হওয়ায় তিনি সংস্কারের পক্ষের মানুষের কাছে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করেন।

সংলাপে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক রওনক জাহান ও দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, গণফোরামের সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল ক্বাফী রতন, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন, রাজনীতিবিদ তাসনিম জারা প্রমুখ।

