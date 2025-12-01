টিউলিপের সাজা: যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলো কী বলছে
যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য টিউলিপ সিদ্দিককে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে বাংলাদেশের একটি আদালত দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে, যা যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। বিবিসি শিরোনাম করেছে ‘টিউলিপ সিদ্দিক এমপিকে বাংলাদেশে কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে তাঁর অনুপস্থিতিতে বিচারের পরে’। গার্ডিয়ান শিরোনাম করেছে ‘বাংলাদেশের আদালত যুক্তরাজ্যের এমপি টিউলিপকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে তাঁর অনুপস্থিতিতে’। দ্য ইনডিপেনডেন্ট শিরোনাম করেছে ‘বাংলাদেশে দুর্নীতির জন্য লেবার এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে’।