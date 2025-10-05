রাজনীতি

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করলে আরেকটি অভ্যুত্থান অনিবার্য: এবি পার্টি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠক শেষে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু (বসা ডান থেকে প্রথম) সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ঢাকা। ৫ অক্টোবরছবি: প্রথম আলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে অযথা সাংবিধানিক বিতর্ক তুলে জটিলতা সৃষ্টি করা হলে দেশে আরেকটি অভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে উঠবে বলে সতর্ক করেছে এবি পার্টি।

দলটির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ভূঁইয়া মঞ্জু বলেন, ‘বিধানের দোহাই দিয়ে যদি আবারও সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করা হয়, তাহলে নতুন অভ্যুত্থান ঠেকানো যাবে না। তখন গণরোষ থেকে পালাতে অনেক বড় বড় হেলিকপ্টার লাগতে পারে।’

আজ রোববার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমির দোয়েল হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠক শেষে মজিবুর রহমান এ কথা বলেন। জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আজ চতুর্থ দিনের আলোচনা ছিল।

শেখ হাসিনা সংবিধানের দোহাই দিয়েই সংবিধানকে পদদলিত করে ফ্যাসিবাদী শাসন চালিয়েছিলেন বলে দাবি করেন মজিবুর রহমান। তিনি বলেন, ‘যার প্রতিবাদে জনগণ বাধ্য হয়ে অভ্যুত্থান করেছিল। গণ-অভ্যুত্থান জনগণের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত প্রকাশ।’

জুলাই সনদের বাস্তবায়নের জন্য মজিবুর রহমান সাংবিধানিক আদেশ জারি, ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ ও গণভোট আয়োজনের প্রস্তাব দেন।

এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সানী আবদুল হকও দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ‘সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার যুক্তিতে সনদ বাস্তবায়ন–পরবর্তী সংসদের হাতে ন্যস্ত করা জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থী।’ তাঁর মতে, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন যতটা না আইনি, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক প্রশ্ন। তাই কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলাই এখন জরুরি।

