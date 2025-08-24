রাজনীতি

যাদের জনসমর্থন নেই তারাই পিআর চায়: এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনছবি: সংগৃহীত

যারা পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিতে নির্বাচন চায়, তাদের দেশের কোনো এলাকায় নির্বাচিত হওয়ার মতো জনসমর্থন নেই বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ‘রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা’ প্রচারের অংশ হিসেবে প্রচারপত্র বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

শনিবার বিকেলে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে কুড়িল-বিশ্বরোড উড়ালসড়ক–সংলগ্ন কুড়াতলি সরকার বাড়ি জামে মসজিদ এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। পরে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে এসে শেষ হয়।

এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ‘ভোটে নির্বাচিত হওয়ার ফিটনেস না থাকায় তারা সারা দেশের ভোটকে একত্র করে সংসদে যেতে চায়। তারা সমন্বিত গড়কে সামনে আনতে চায়। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে না। পিআর পদ্ধতিতে একজন খারাপ প্রার্থীকে বর্জন করার সুযোগ জনগণের থাকবে না। এ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে সবচেয়ে লাভবান হবে আওয়ামী লীগ।’

জনগণের উদ্দেশে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির এই নেতা বলেন, আসন্ন নির্বাচনে আপনারা যদি ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে এই দেশের দায়িত্বভার দেন, তাহলে তারেক রহমান এই ৩১ দফার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। অতীতের ফ্যাসিবাদীদের মতো এ দেশে অপশাসন, দুর্নীতি, গুম খুন হবে না। সন্ত্রাসী, খুনি, চাঁদাবাজ বা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসরদের বিএনপিতে ঠাঁই নেই।

এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন আরও বলেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন সফল করতে হবে। চারদিকে ফ্যাসিস্টের দোসররা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তারেক রহমানের নির্দেশে যেকোনো মূল্যে সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে নির্বাচন করতে হবে। তারেক রহমানকে জনগণের প্রধানমন্ত্রী করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কর্মসূচিতে খিলক্ষেত থানা বিএনপির আহ্বায়ক এস এম ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। অন্যদের মধ্যে ভাটারা থানা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ লতিফ, দক্ষিণখান থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি শাহাবুদ্দিন, বিমানবন্দর থানা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক জুলহাস পারভেজ মোল্লা, উত্তরা পূর্ব থানা বিএনপির আহ্বায়ক শাহ আলম, উত্তরা পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক মেজবাহ উদ্দিন, বিমানবন্দর থানা বিএনপির আহ্বায়ক মনির হোসেন ভূইয়া, খিলক্ষেত থানা বিএনপির সদস্যসচিব সোহরাব খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

