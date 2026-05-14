রাজনীতি

কারা সচিবালয়ে পদ-বাণিজ্য করেছে, সব তথ্য প্রকাশ করব: এবি পার্টির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর বিজয়নগরের বিজয়-৭১ চত্বরে এক প্রতিবাদী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান। ১৪ মে ২০২৬ছবি: আয়োজকদের সৌজন্যে

বাজার, থানা ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি ও প্রভাবশালী মহলের অপতৎপরতার অভিযোগ তুলেছেন এবি পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘কারা পুলিশে দুর্নীতি করছে, কারা সচিবালয়ে পোস্টিং–বাণিজ্য করেছে, সব তথ্য আমরা জনগণের সামনে প্রকাশ করব এবং দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করব।’

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বিজয়নগরের বিজয়-৭১ চত্বরে এক প্রতিবাদী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মজিবুর রহমান এ কথা বলেন। দেশব্যাপী অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও জননিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদে এবি পার্টি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা এই সমাবেশের আয়োজন করে।

দেশের আইনশৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে উল্লেখ করে সমাবেশে মজিবুর রহমান বলেন, কথা ছিল নির্বাচন হলে দেশের পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু বাস্তবে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। তিনি দাবি করেন, ৫ আগস্টের পর সরকার কার্যত অনুপস্থিত থাকলেও বড় ধরনের সংঘাত হয়নি। শিক্ষার্থীরাই তখন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বিএনপির সমালোচনা করে এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, ৩১ দফার কথা বলে বিএনপি আবার পুরোনো বন্দোবস্তেই ফিরে গেছে। তাঁর অভিযোগ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে বিএনপি প্রায় ছয় হাজার নেতা বহিষ্কার করলেও চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি বরং আরও বেড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রত্যেক জায়গায় নীরবে চাঁদাবাজি চলছে। এখন আর কেউ বহিষ্কার হয় না, গ্রেপ্তারও হয় না।

অভিযোগ করে এবি পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, আগে প্রশাসন ছিল আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে, এখন তা বিএনপির নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। আগে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে হামলা করা হতো, এখন জাতীয়তাবাদী স্লোগান তুলে হামলা করা হচ্ছে। জয় বাংলা থেকে জাতীয়তাবাদ, শুধু স্লোগান বদলেছে, সংস্কৃতির বদল হয়নি।

সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মজিবুর রহমান বলেন, বাজারসহ বিভিন্ন খাতে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। থানার ভেতরে সংঘটিত হামলার ঘটনাগুলোরও সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহাদাতুল্লাহ টুটুল বলেন, কোরবানির ঈদের বাজারকে কেন্দ্র করে যেন কোনো ধরনের চাঁদাবাজি, হয়রানি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ দেখতে চায় দেশবাসী। তিনি ঈদ সামনে রেখে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

এবি পার্টির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আবদুল হালিম খোকনের সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব বারকাজ নাসির আহমদের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন দলের ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক সেলিম খান, যুব পার্টির সদস্যসচিব হাদীউজ্জামান খোকন ও সহকারী প্রচার সম্পাদক রিপন মাহমুদ।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন এবি পার্টির শ্রমিকবিষয়ক সম্পাদক শাহ আবদুর রহমান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক (ঢাকা) শাজাহান ব্যাপারী, সহকারী দপ্তর সম্পাদক আবদুল হালিম নান্নু, মশিউর রহমান মিলু, বরিশাল জেলা ও মহানগরী সদস্যসচিব জি এম রাব্বী, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুব আহ্বায়ক মাসুদুর রহমান প্রমুখ।

