রাজনীতি

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের চেষ্টা, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৫ কর্মী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আটকপ্রতীকী ছবি

রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের পাঁচ নেতা–কর্মীকে আটক করেছে ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ছাত্রলীগ কর্মীরা হলেন মো. জুনায়েদ সরদার (২০), মো. শয়ন (২০), শিহাব (২২), সৌরভ (২৫) ও ফয়সাল (২৪)।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক প্রথম আলোকে বলেন, আজ বেলা দেড়টার দিকে ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে পূর্ব দিকে মাদার কেয়ার গলিতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ৩৫-৪০ জন নেতা–কর্মী ঝটিকা মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ধানমন্ডি থানার পুলিশের ধাওয়া খেয়ে তাঁরা পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ জুনায়েদ ও শয়নকে আটক করে। তাঁদের মোহাম্মদপুর থানায় রাখা হয়েছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ধানমন্ডি অঞ্চলের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, বেলা দেড়টার দিকে ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে সাইফুরস কোচিং সেন্টারে সামনে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ মিছিল করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় ধানমন্ডি থানার পুলিশ ধাওয়া দিয়ে শিহাব, সৌরভ ও ফয়সালকে আটক করেন। তাঁদের ধানমন্ডি থানায় রাখা হয়েছে।

