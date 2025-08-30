জি এম কাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবিতে তাঁর বাসার সামনে সংবাদ সম্মেলন, পোড়ানো হলো কুশপুত্তলিকা

জি এম কাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবিতে তাঁর বাসার সামনে সংবাদ সম্মেলন, পোড়ানো হলো কুশপুত্তলিকা
জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদেরকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে, ‘জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স’ নামের একটি সংগঠন। আজ শনিবার বিকেল চারটার পর রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত জি এম কাদেরের বাসার সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন করে এই দাবি জানায় সংগঠনটি। পরে সেখানে জি এম কাদেরের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্সের মুখপাত্র ফানতাসির মাহমুদ সাংবাদিকের বলেন, জি এম কাদের এবং জাতীয় পার্টি ছিল ভারতের পালিত দল এবং আওয়ামী লীগের গৃহপালিত বিরোধী দল। তারা পরপর তিনটি নির্বাচনকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সে জন্য তদন্ত সাপেক্ষে তাদের নিষিদ্ধ করতে হবে।
সংবাদ সম্মেলন থেকে পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়। সেগুলো হলো গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের ওপর হামলার তদন্ত সাপেক্ষে বিচার নিশ্চিত করা; তদন্ত সাপেক্ষে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করা এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জি এম কাদেরকে গ্রেপ্তার করা; পুলিশ সংস্কার কমিশন কার্যক্রম পুনর্বহাল করা; ৫০ হাজার বিপ্লবী পুলিশ নিয়োগ দেওয়া এবং আওয়ামী লীগকে পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া।
সংবাদ সম্মেলন শেষে জি এম কাদেরের বাসার সামনে তাঁর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। এ সময় তাঁকে গ্রেপ্তার ও জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। পরে মিছিল নিয়ে উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনে যান সংবাদ সম্মেলনকারীরা। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ছাত্র-জনতা এবং ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরাও এতে যোগ দেন।
এর আগে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলে জাপা ও গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জাপার কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গণ অধিকার পরিষদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন। গুরুতর আহত নুরুল হকসহ ছয়জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।