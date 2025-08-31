ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেল। আজ রোববার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে রিটার্নিং দপ্তরে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়।
লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির পরিচালিত ফোকাস কোচিং থেকে ঢাবির প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থীসহ অনেকে বক্তৃতা দেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছে ভোট চান।
আবিদুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধির ৯(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারকালে কোনো ভোটারকে খাদ্য পরিবেশন করা যাবে না। ৯(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ভোটারকে উপঢৌকন বা বকশিশ দেওয়া যাবে না। কিন্তু শিবিরসমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা সব নিয়ম ভঙ্গ করে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করেছেন।
এই ভিপি প্রার্থী আরও বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ গ্রুপ নিয়ে আমরা তৃতীয়বার অভিযোগ দিয়েছি। কারণ, এ গ্রুপগুলো নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নষ্ট করছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত নাম পরিবর্তন করে তারা কার্যক্রম চালাচ্ছে।’
নির্বাচন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চার দিন ছুটি ঘোষণা করা হলেও শুক্র ও শনিবার মিলে মোট ছয় দিন বন্ধ থাকছে। এতে অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা ভোট দানে নিরুৎসাহিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন আবিদুল ইসলাম।