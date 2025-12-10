উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদের পদত্যাগ
অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া এই দুই ছাত্র প্রতিনিধি বুধবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। মাহফুজ আলম তথ্য ও সম্প্রচার এবং আসিফ মাহমুদ স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট দায়িত্ব গ্রহণ করে। পূর্বে আরেক ছাত্র প্রতিনিধি মো. নাহিদ ইসলামও পদত্যাগ করেছিলেন।