জাপা, ১৪ দল ও এনডিএফের প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে ইসিতে জুলাই ঐক্যের স্মারকলিপি

জাপা, ১৪ দল ও এনডিএফের প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে ইসিতে জুলাই ঐক্যের স্মারকলিপি
জাতীয় পার্টি (জাপা), কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দল এবং জাতীয় পার্টির একাধিক অংশের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (এনডিএফ) প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) স্মারকলিপি দিয়েছে ‘জুলাই ঐক্য’ নামের একটি সংগঠন।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে গিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বরাবর স্মারকলিপি জমা দেয় সংগঠনটি। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজ স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ২৪৪ আসনে প্রার্থী দিয়েছে গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। এই জি এম কাদেরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদ কায়েমে সহযোগিতা করা হয়।
স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, গত ১৬ বছর জাতীয় পার্টিসহ আওয়ামী লীগের সহযোগীরা বাংলাদেশে যত গুম, খুন, গণহত্যা ঘটিয়েছে, প্রকাশ্যে তার পক্ষে সহযোগিতা করেছে ১৪ দল। ভারতীয় প্রেসক্রিপশনে বাংলাদেশবিরোধী সব ধরনের কাজে লিপ্ত ছিল ১৪ দল।
বর্তমান প্রশাসন দিয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব নয় বলেও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, প্রশাসনের মধ্যে এখনো স্বৈরাচারের দোসররা অবস্থান করছে। যারা ২০১৮ সালের রাতের ভোটের কারিগর, ২০২৪ সালের ডামি নির্বাচনের অংশ; তাদেরই একটি অংশ ২০২৬ সালের নির্বাচনের দায়িত্বে।
এর আগে জুলাই ঐক্যের নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সামনে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। পরে একটি প্রতিনিধিদল নির্বাচন ভবনে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন জুলাই ঐক্যের সংগঠক প্লাবন তারেক, মোসাদ্দেক আলী ইবনে মুহাম্মদ, ইসরাফিল ফরাজী, মুন্সি বুরহান মাহমুদ ও ওয়ালীওল্লাহ।