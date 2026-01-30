একাত্তরের ঘাতক চক্র আজও অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে: রুহিন হোসেন
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন (প্রিন্স) বলেছেন, একাত্তরের ঘাতক চক্র শুধু স্বাধীনতার বিরোধিতাই করেনি, তারা দেশের গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিরুদ্ধেও ধারাবাহিকভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে।
সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলেন, গত ৫৪ বছরে দেশের শাসকগোষ্ঠী এক বৈষম্যমূলক বাস্তবতা তৈরি করেছে। কমিউনিস্ট পার্টিই পারে লুটপাট ও দুর্নীতির রাজনীতি বন্ধ করে ব্যবস্থা বদল করতে।
শুক্রবার মিরপুর ও কাউন্দিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ঢাকা-১৫ আসনের প্রার্থী সাজেদুল হক রুবেল ও ঢাকা-১৪ আসনের প্রার্থী রিয়াজ উদ্দিনের সমর্থনে আয়োজিত পথসভায় রুহিন হোসেন এ কথা বলেন।
বিকেলে মিরপুর ভিশন মোড়ে ঢাকা-১৫ আসনে সিপিবির প্রার্থীর পথসভায় রুহিন হোসেন বলেন, একাত্তরের ঘাতক চক্র আজও অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা এবং সমাজকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
নারী নেতৃত্ব নিয়ে সাম্প্রতিক বিভিন্ন মন্তব্যের সমালোচনা করে সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলেন, তাঁদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অবমাননাকর বক্তব্য মূলত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধবিরোধী।
ঢাকা-১৫ আসনে সিপিবির সাজেদুল হক রুবেল বলেন, ৩০ জানুয়ারি মিরপুর হানাদার মুক্ত দিবস। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে হানাদার এবং তাদের দোসরেরা পরাজিত হয়েছিল, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারিতেও মিরপুরে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি পরাজিত হবে।
একই দিন সকালে কাউন্দিয়ায় ঢাকা-১৪ আসনে সিপিবির প্রার্থীর পথসভায় রুহিন হোসেন বলেন, সারা দেশের মতো ঢাকাও আজ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ধনীদের ঢাকা, অন্যটি গরিব মেহনতি মানুষের। এই বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে তিনি কাস্তে মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
ঢাকা-১৪ আসনে সিপিবির প্রার্থী রিয়াজ উদ্দিন বলেন, কাউন্দিয়া একটা অবহেলিত জনপদে পরিণত হয়েছে। কাউন্দিয়ায় সেতু নির্মাণ করে ঢাকার সঙ্গে এই এলাকার সংযোগ স্থাপন করতে হবে। কাউন্দিয়ায় কোনো হাসপাতাল নেই উল্লেখ করে নির্বাচিত হলে এই এলাকার উন্নয়নে জনগণের পাশে থেকে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
এসব পথসভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী, সিপিবি ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক লূনা নূর, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মোতালেব হোসেন, জহির উদ্দীন, ফেরদৌস আহমেদ উজ্জ্বল, লাকী আক্তারসহ স্থানীয় নেতা–কর্মীরা।