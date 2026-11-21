অনুষ্ঠানে আনু মুহাম্মদ
গণ-অভ্যুত্থানের পর দাপট তৈরি হয়েছে বৈষম্যবাদী রাজনীতির
বৈষম্যবিরোধী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কীভাবে বৈষম্যবাদী চিন্তার উত্থান ঘটল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেছেন, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে বৈষম্যবিরোধী অনেক কথা এসেছে। অথচ অভ্যুত্থানের পর দাপট তৈরি হয়েছে বৈষম্যবাদী রাজনীতির। এমন একটা গোষ্ঠী ক্ষমতায়িত হয়েছে, যারা মানুষের সৃজনশীল জগৎ, চিন্তার জগৎ ও মুক্তির চিন্তার বিরোধী। যারা মানুষকে, নারীকে, বৈচিত্র্যকে শৃঙ্খলের মধ্যে রাখতে চায়।
শনিবার বিকেলে রাজধানীর বাংলা একাডেমিতে এক প্রীতিসম্মিলনীতে আনু মুহাম্মদ এ কথা বলেন। তাঁর সম্পাদিত রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিশ্লেষণমূলক ত্রৈমাসিক সংকলন ‘সর্বজনকথা’র ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়।
আনু মুহাম্মদ মনে করেন, সমাজের চিন্তা ও সম্মতি তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যেই এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যার কারণে মানুষ বৈষম্যবিরোধী ও বৈষম্যবাদী চিন্তার পার্থক্য বুঝতে পারছে না। অনেক সময় মানুষ যেটিকে বৈষম্যবিরোধী মনে করছে, তার মধ্য দিয়েই বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে।
বক্তব্যে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রসঙ্গও টানেন আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একধরনের ‘বিষাক্ত বৃত্তের’ মধ্যে পড়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি দেখা যায় না; বরং তাদের মধ্যকার বিরোধ অনেকটা বংশগত বিরোধের মতো। এক পক্ষ অন্য পক্ষের সবকিছুর বিরোধিতা করে। এই বিভেদ ও বিদ্বেষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে।
তবে এই ব্যবস্থার একটি বিপরীত চিত্রও রয়েছে বলে উল্লেখ করেন আনু মুহাম্মদ। তাঁর মতে, জনগণের জন্য ক্ষতিকর—এমন নীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তন হলেও বন্দর চুক্তি, মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি এবং বিদেশি কোম্পানির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্যোগের নীতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকছে।
এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে রাজনৈতিক লড়াইয়ের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন জরুরি বলে মন্তব্য করেন আনু মুহাম্মদ। তাঁর সম্পাদিত ‘সর্বজনকথা’ প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এমন একটি সমাজের চিন্তা থেকেই পত্রিকাটির নাম রাখা হয়েছে, যেখানে শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম ও জাতিগত বৈষম্য থাকবে না। মানুষ মর্যাদা নিয়ে বাঁচবে এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকবে।
প্রীতিসম্মিলনীতে ‘সর্বজনকথা’র লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীরাও বক্তব্য দেন। পত্রিকাটির পরিষদ সদস্য অধ্যাপক তানজীমউদ্দিন খান বলেন, ১২ বছর পেরিয়ে গেলেও ‘সর্বজনকথা’র চিন্তার তারুণ্য অটুট রয়েছে। শুরু থেকেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল বাংলায় মানসম্মত একাডেমিক লেখালেখি ও গবেষণার চর্চা গড়ে তোলা। ‘সর্বজনকথা’ সেই মান বজায় রেখে একটি আদর্শ বাংলা একাডেমিক জার্নাল হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।
লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ বলেন, বাংলাদেশে কার্যত কোনো সংসদীয় বিরোধী দল নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক চুক্তি কিংবা শ্রমিকদের মজুরি আন্দোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বিরোধী দলের ভূমিকা তারই প্রমাণ। এমন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রশ্নে ‘সর্বজনকথা’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী কণ্ঠ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।
স্বাগত বক্তব্যে ‘সর্বজনকথা’র প্রকাশক মোশাহিদা সুলতানা বলেন, আধিপত্যবাদী জ্ঞানচর্চার বিপরীতে জনমানুষ, পরিবেশ ও সর্বপ্রাণের কথা তুলে ধরাই ‘সর্বজনকথা’র লক্ষ্য। গত ১২ বছরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গীয় বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ, বিদ্যুৎ খাতের সংকটসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি।
প্রীতিসম্মিলনীতে আরও বক্তব্য দেন ‘সর্বজনকথা’র নির্বাহী সম্পাদক কল্লোল মোস্তফা, পরিষদ সদস্য বীথি ঘোষ ও মাহতাব উদ্দীন আহমেদ, শ্রমিকনেত্রী মোশরেফা মিশু প্রমুখ।