ভুয়া ফটোকার্ডে বিভ্রান্তি: রিজভীর বক্তব্যে জামায়াতের প্রতিবাদ, ডিএমপির সতর্কবার্তা

ভুয়া ফটোকার্ডে বিভ্রান্তি: রিজভীর বক্তব্যে জামায়াতের প্রতিবাদ, ডিএমপির সতর্কবার্তা
‘ওসমান হাদীর ওপর গুলি বর্ষনকারী জামায়াত–শিবিরের রাজনীতির সাথে জড়িত’—ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীকে উদ্ধৃত এমন একটি ভুয়া ফটোকার্ড ফেসবুকে ছড়িয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। আর এই ফটোকার্ডের বক্তব্য ধরে জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী করে বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী বক্তব্য দেন, যা নিয়ে জামায়াতে ইসলামী কড়া প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। পরে রাতে দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দেন রিজভী।
এদিকে এমন ভুয়া ফটোকার্ড ছড়িয়ে বিভ্রান্তি না ছড়াতে সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছে ডিএমপি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপির পক্ষ থেকে বলা হয়, কে বা কারা অসৎ উদ্দেশ্যে একটি ফটোকার্ড তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। বিষয়টিকে ঘৃণ্য অপচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করে পুলিশ জানিয়েছে, এ ধরনের গুজব ও মিথ্যা তথ্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিএমপি আরও জানায়, ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের ইতোমধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনাটি নিয়ে অহেতুক বিভ্রান্তি তৈরির সঙ্গে জড়িতদেরও চিহ্নিত করে শিগগিরই আইনের আওতায় আনা হবে। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ যেকোনো মাধ্যমে পাওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করার জন্য সর্বসাধারণকে আবারও অনুরোধ জানিয়েছে পুলিশ।
আজ শনিবার দুপুরে ঢাকায় এক বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী হাদির ওপর গুলির ঘটনায় জামায়াতকে জড়িয়ে বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ‘আজকে পুলিশ কমিশনার বলছে যে, যে হামলাকারীকে শনাক্ত করা হয়েছে, জামায়াত-শিবিরের লোক। এখন আমি বলি, এগুলো বিএনপির কোনো নেতার স্টেটমেন্ট নয়। এটা যাঁরা তদন্তকারী কর্মকর্তা রয়েছেন, যারা রাষ্ট্রের আইনের স্বীকৃত সংস্থা, তারা বলছেন। এখন ফেসবুকে কী লিখবেন, আমি সেই ছাত্রনেতাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।’
বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজ সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেন, বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলীকে উদ্ধৃত করে যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বক্তব্য দিয়েছে, সেটার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর কর্মকর্তাকে জড়িয়ে এ ধরনের মনগড়া বক্তব্য দেওয়া রাজনৈতিক শিষ্টাচারবিরোধী এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির শামিল।
দুঃখ প্রকাশ করে রিজভীর বিবৃতি
‘আরটিভির লোগো ব্যবহার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয় এবং এ ছাড়াও শরিফ ওসমান হাদিকে আক্রমণকারী একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাথে ডাকসুর ভিপির চা খাওয়ার দৃশ্যটিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এ দুইটি বিষয় ছিল ভিত্তিহীন এবং এআই জেনারেটেড। ফ্যাক্ট চেক না করে উল্লিখিত বিষয় দুটি নিয়ে আজ দুপুরে নয়াপল্টনস্থ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে একটি সভায় বক্তব্য রাখি। এই অনিচ্ছকৃত ভুল বক্তব্যের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’