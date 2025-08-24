রাজনীতি

ঢাকায় বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ ও তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। শাহবাগ, ঢাকা। ছবি: ২৪ আগস্টছবি: প্রথম আলো

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। আজ রোববার সন্ধায় রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এ কর্মসূচিতে ফজলুর রহমানের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ ও তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শতাধিক নেতা–কর্মী এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেখানে অভিযোগ করা হয়, বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান পাঁচ আগস্টের শক্তিকে ‘কালো শক্তি’ এবং জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সংগঠকদের ‘রাজাকারের বাচ্চা’ বলেছেন, এর প্রতিবাদে এ কর্মসূচি পালন করছেন তাঁরা।

এ সময় ‘আর করিস না শেখ শেখ, দেশটার দিকে চাইয়া দেখ’, ‘আওয়ামী লীগের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘মুজিববাদ মুর্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ’, ‘শোকজ না বহিষ্কার, বহিষ্কার বহিষ্কার’ প্রভৃতি স্লোগান দেওয়া হয়।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক হাসান ইনাম বলেন, এক বছরেও জুলাই আহত ব্যক্তিদের সংখ্যা নির্ধারণ, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, মৌলিক সংস্কার ও বিচার নিশ্চিত এবং গণমাধ্যম সংস্কার করতে না পারার ব্যর্থতার দায় অন্তর্বর্তী সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিতে হবে। পাশাপাশি ফজলুর রহমানকে বিএনপি থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করতে হবে। জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে যে বা যাঁরা টক শোতে কথা বলেন, টক শোতে তাঁদের নিষিদ্ধ করতে হবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মঈনুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের দোসররা জুলাই গণ–অভ্যুত্থানকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছেন। এসব দোসর বিএনপির মুখোশ পরে আছেন। তাঁদের দেহটা বিএনপিতে থাকলেও মনন ও মস্তিষ্ক আওয়ামী লীগের কাছে পড়ে আছে। বিএনপিকে অবিলম্বে ফজলুর রহমানকে স্থায়ী বহিষ্কার করতে হবে।

এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র সিনথিয়া জাহিন বলেন, ছাত্র-জনতা শোকজের খেলা মেনে নেবে না। অবিলম্বে ফজলুর রহমানকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ছাত্র–জনতা দাবি মেনে নিতে বিএনপিকে বাধ্য করবে।

কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন সেলের সম্পাদক ফারিয়া রহমান, জুলাই আহত সংসদের মুখপাত্র কামরুল হাসান, কওমি ছাত্র আন্দোলনের মাকসুদুর রহমান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সিয়াম আল ফায়েজ, জুলাইয়ে আহত মাসুদ রানা প্রমুখ।

