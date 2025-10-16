রাজনীতি

আইনি ভিত্তি ছাড়া জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের অংশীদার হবে না এনসিপি: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামছবি: এনসিপির ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

আইনি ভিত্তি ছাড়া জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বিষয়টি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা বলে উল্লেখ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, আইনি ভিত্তি ছাড়া এবং আদেশের ব্যাপারে নিশ্চয়তা ছাড়া জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলে সেটা মূল্যহীন হবে। এ কারণে আগামীকালের জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের অংশীদার হবে না এনসিপি।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম এসব কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, সর্বশেষ জুলাই ঘোষণাপত্র প্রণয়নের সময়ও আইনি ভিত্তির কথা বলা হয়েছিল। শুধুমাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক দল এক জায়গায় বসে একটা দীর্ঘ আলোচনায় কিছু বিষয়ে ঐকমতে পৌঁছানোই যথেষ্ট না। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিশ্চয়তা দিতে হবে পরবর্তীতে ক্ষমতায় গেলে সেগুলো বাস্তবায়ন করবে। গণ-অভ্যুত্থানের পরে জাতীয় ঐক্যমুক্ত কমিশনের যে প্রক্রিয়া, যে আলোচনা হবে সেটির একটি আইনি ভিত্তি দিতে হবে।

আগামীকাল জুলাই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের বিষয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, আগামীকালের যে অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে

সেখানে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের ঘটনা ঘটবে। জুলাই সনদের আইনিভাবে যে আদেশ জারি করার কথা বলা হচ্ছে সেটি না করে স্বাক্ষরের বিষয়টি কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা হবে। জুলাই সনদ এর মধ্যে হয়ে গেছে। সব রাজনৈতিক দল একটা জায়গায় ঐকমত্য এসেছে, কী কী পরিবর্তন হবে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে কিছু কিছু দলের কিছু কিছু বিষয়ে 'নোট অব ডিসেন্ট' আছে। তাদের ভিন্ন মত থাকতেই পারে।

জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে প্রতারণা করা হয়েছে উল্লেখ করে নাহিদ ইসলাম বলেন, জুলাই ঘোষণাপত্রের আগেও দাবি ছিল আইনি ভিত্তি থাকবে। কিন্তু সেটা হয়নি। জুলাই ঘোষণাপত্রের যে টেক্সট, সেই টেক্সট নিয়ে কিন্তু এক ধরনের প্রতারণা করা হয়েছে। সেই টেক্সটা আমাদের দেখানো হয়নি। আগে যে অংশ দেখানো হয়েছে, ঘোষণাপত্র পাঠের সময় যেটা পরিবর্তিত হয়েছিল এবং সেটা অনেক কম্প্রোমাইজ একটা ডকুমেন্ট হয়েছে।'

নাহিদ ইসলাম বলেন,' আমরা আরেক ঘটনা সাক্ষী হতে চাই না যেটার আসলে কোনো মিনিং নাই। আমরা আইনি ভিত্তি ছাড়া এবং অর্ডারের ব্যাপারে নিশ্চয়তা ছাড়া আমরা যদি সনদে স্বাক্ষর করি সেটা মূল্যহীন হবে এবং পরবর্তীতে সরকার আদেশ কীসের ভিত্তিতে দিবে, সেটির কোনো নিশ্চয়তা আমরা পাচ্ছি না। আমরা সেই বিষয়টা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত জুলাই সনদ স্বাক্ষরের যেই অনুষ্ঠান বা যেই আয়োজন

চলতেছে সেখানে আমরা নিজেরা অংশীদার হব না।'

বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে মতভিন্নতার কারণে জুলাই জাতীয় সনদে সব রাজনৈতিক দল সই করবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আকস্মিক ‘অতি জরুরি’ বৈঠক ডাকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আগের অনড় অবস্থানই তুলে ধরে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

তবে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বৈঠকে বলেছেন, আগামীকাল শুক্রবারই জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর হবে। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবেই।

