রাজনীতি

ঢাকা মহানগরীর ১৫টি আসনে তিন দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৩৯ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নির্বাচন কমিশন (ইসি)ছবি: বাসস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লড়তে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি আসনের বিপরীতে তিন দিনে ৩৯ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৬ জন। আর সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নিয়েছেন ২৩ জন।

ঢাকা মহানগরীর ১৩টি আসনের রিটার্নিং কর্মকর্তা হলেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার। এই ১৩টি আসনের মনোনয়নপত্র রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় থাকা আরও ২৮টি দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা যাচ্ছে। আর ঢাকা মহানগরীর বাকি দুটি আসন—ঢাকা–৪ ও ঢাকা–১৮–এর রিটার্নিং কর্মকর্তা হলেন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে রিটার্নিং কর্মকর্তার সেগুনবাগিচার কার্যালয় থেকে জানানো হয়, ১৫ ডিসেম্বর থেকে মনোনয়নপত্র বিক্রি শুরু হয়েছে। এর মধ্যে আজ তৃতীয় দিনে মোট ২২ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিজয় দিবসে সরকারি ছুটি থাকায় ১৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সুযোগ ছিল না।

আজ বিএনপির ছয়জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা হলেন ঢাকা–৪ আসনে তানভীর আহমেদ, ঢাকা–৬ আসনে ইশরাক হোসেন, ঢাকা–৯ আসনে হাবিবুর রশিদ, ঢাকা–১৪ আসনে সানজিদা ইসলাম, ঢাকা–১৬ আসনে আমিনুল হক, ঢাকা–৭ আসনে মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ শেখ।

এদিন ঢাকা–১৭ আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর স ম খালিদুজ্জান মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চারজন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। তাঁরা হলেন ঢাকা–৭ আসনে আবদুর রহমান, ঢাকা–১১ আসনে শেখ মো. ফজলে বারী মাসউক, ঢাকা–১৬ আসনে সাইফুল ইসলাম ও ঢাকা–১৭ আসনে মোহাম্মদ উল্লাহ।

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ছয়জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া খেলাফত মজলিস থেকে তিনজন এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট) থেকে একজন করে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ২৯ ডিসেম্বর। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি।

