তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, দলটির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহদী আমিন ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল হক উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাসো কর্মা হামু দর্জিও সাক্ষাৎ করেন।
বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে দুই দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে তারেক রহমানের এ সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।