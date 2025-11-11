রাজনীতি

পাঁচ দফা দাবিতে পল্টনে জামায়াতসহ আট দলের সমাবেশ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পল্টনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনসহ  আট দলের ডাকা সমাবেশ শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরেছবি: সাজিদ হোসেন

পাঁচ দফা দাবিতে রাজধানীর পল্টনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনসহ  আট দলের ডাকা সমাবেশ শুরু হয়েছে।  আজ মঙ্গলবার বেলা দুইটার কিছু পরে সমাবেশ শুরু হয়।

রাস্তায় সমাবেশের কারণে পল্টন ও আশপাশের সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে।

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে সাংবিধানিক আদেশ জারি ও নভেম্বর মাসেই গণভোট আয়োজন, নির্বাচনে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করাসহ পাঁচ দফা দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করেছে যুগপৎ কর্মসূচি চালিয়ে আসা সমমনা আটটি রাজনৈতিক দল।

দলগুলো হলো- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি।

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ কর্মসূচি শুরু করার ঘোষণা দেন। এর আগে সমাবেশকে কেন্দ্র করে বেলা  ১১টা থেকে পল্টন মোড়ে দলগুলোর নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করেন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের (আইএবি) আমির এবং চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান এবং আট-দলীয় জোটের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতারা বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গেছে।

ছবি: সাজিদ হোসেন

এর আগে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ বলেন, সংস্কার দাবি ও সুষ্ঠু নির্বাচনী কাঠামো নিয়ে আজকের সমাবেশ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারকে জোরালো বার্তা পাঠানো হবে।

সমাবেশস্থল ও আশপাশে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

