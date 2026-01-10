রাজনীতি

পঞ্চগড়ে দুটি আসনে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন জাগপার রাশেদ প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সংবাদ সম্মেলনছবি: দলটির সৌজন্যে

পঞ্চগড়-১ ও পঞ্চগড়-২ আসনে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) মুখপাত্র আল রাশেদ প্রধান প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। হলফনামায় স্ট্যাম্প সংযুক্ত না করার কারণে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছিল।

আজ শনিবার দুপুরের পর রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে আপিল শুনানিতে তাঁর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

এর আগে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের সময় প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর না থাকায় সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা রাশেদ প্রধানের দুই আসনের মনোনয়নই বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন।

পঞ্চগড়-১ (সদর, তেঁতুলিয়া ও আটোয়ারী) ও পঞ্চগড়-২ (বোদা ও দেবীগঞ্জ) আসনে আল রাশেদ প্রধান জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় জোটের প্রার্থী।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন