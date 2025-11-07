রাজনীতি

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ছয় নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)ছবি: ডিএমপির ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

রাজধানীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ছয় নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া নেতা–কর্মীরা হলেন আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের ক্রীড়া সম্পাদক মো. শাহাদাত হোসেন (৪৪), চাঁদপুর সদরের চান্দ্রা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. খান জাহান আলী (৫৫), ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো. মশিউর রহমান (৩২), খুলনার খালিশপুর থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি কাজী ফয়েজ আহমেদ (৫২), ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের কর্মসংস্থান সম্পাদক আলিম আল তারিফ (২৮), আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. টিপু সুলতান (৪৫)।

ডিবির বরাত দিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে মো. শাহাদাত হোসেনকে তেজগাঁওয়ের মনিপুরিপাড়া এলাকা থেকে এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়া ব্রিজ এলাকা থেকে খান জাহান আলীকে গ্রেপ্তার করে ডিবির তেজগাঁও বিভাগের একটি দল। আর রাত আটটার দিকে পশ্চিম আগারগাঁও থেকে মো. মশিউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ডিবির লালবাগ বিভাগ।

এ ছাড়া গতকাল রাত পৌনে ১১টার দিকে বসুন্ধরা এলাকা থেকে কাজী ফয়েজ আহমেদকে ও রাত ১২টার দিকে ডেমরা থেকে মো. টিপু সুলতানকে গ্রেপ্তার ডিবির সাইবার বিভাগ। আর রাত ১২টার ১০ মিনিটে লালবাগ এলাকা থেকে আলিম আল তারিফকে গ্রেপ্তার করে ডিবি সাইবার দক্ষিণ বিভাগ।

