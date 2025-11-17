এক মাসের মধ্যে শেখ হাসিনাকে এনে রায় কার্যকর করতে হবে: নাহিদ ইসলাম
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া মৃত্যদণ্ডের রায় দ্রুত কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত এনে এই রায় কার্যকর করতে হবে।
নাহিদ বলেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে নিকৃষ্টতম খুনি-রক্তপিপাসু ফ্যাসিস্ট হিসেবে শেখ হাসিনা পরিচিতি লাভ করেছে। ফলে শেখ হাসিনার বিচার শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে যত স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট শাসক রয়েছেন, তার বিচার এর এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমরা দাবি জানাচ্ছি, আগামী এক মাসের মধ্যে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত এনে এই রায় কার্যকর করতে হবে।’
আজ সোমবার দুপুরে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের মৃত্যুদণ্ড এবং পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের রায় দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করে এই রায়ের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানান দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম বলেন, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন। খুনি স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়কে তাঁর দল স্বাগত জানাচ্ছে। জুলাই বিপ্লবের হাজারো শহীদ এবং কয়েক হাজার আহত যোদ্ধার ওপর যে জুলুম করা হয়েছিল, সেই জুলুমের রায় আজকে হয়েছে।
এই রায় বাংলাদেশের বিচারিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, ‘তবে যেদিন এ রায় কার্যকর হবে, সেদিনই আমরা সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হব। জুলাই বিপ্লবের শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে, শহীদ পরিবার এবং আহত যোদ্ধারা শান্তি পাবে।’
রায় কার্যকরের জন্য অবিলম্বে শেখ হাসিনাকে ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে বাংলাদেশে ফেরত আনার আহ্বান জানিয়ে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, এর জন্য সরকারকে যথাযথ ভূমিকা ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, ‘আমরা শুনতে পেয়েছি, অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ভারত সফর করছেন। আমরা দাবি জানাব, তিনি শেখ হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে ফিরবেন।’
বিচার অব্যাহত থাকতে হবে
সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ ইসলাম বলেন, শুধু শেখ হাসিনা নয়, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্যাসিস্ট আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের রায়ও কার্যকর করতে হবে। আওয়ামী লীগ, তাদের দোসর এবং অভিযুক্ত সব সরকারি কর্মকর্তার দ্রুত সময়ের মধ্যে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
নাহিদ বলেন, নির্বাচনের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে যাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা বাধা না আসে এবং এই বিচার অব্যাহত থাকতে হবে। এই বিচারের দাবিতে এনসিপি সব সময় রাজপথে থাকবে। দ্রুত সময়ের মধ্যেই পরবর্তী মামলাগুলোর রায়ও কার্যকর করতে হবে।
আজকের রায় আসার পেছনে ফ্যাসিবাদবিরোধী সব রাজনৈতিক দল এবং বিপ্লবী ছাত্র–জনতার অবদান রয়েছে বলে উল্লেখ করেন এনসিপি নেতা নাহিদ। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং বিচার কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।
দল হিসেবে আ.লীগের বিচার দাবি
দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার নিশ্চিত করার দাবিও জানিয়েছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, আজকের রায়ের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে আওয়ামী লীগও দল হিসেবে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। ট্রাইব্যুনালের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচার শুরু করতে হবে।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনও একই অপরাধে অভিযুক্ত ছিলেন বলে আমরা মনে করি। এই হাজারো হত্যাকাণ্ডের পেছনে তাঁরও দায় রয়েছে। ফলে তাঁর পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের সাজায় আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা মনে করি, তিনি রাজসাক্ষী হলেও তাঁর সাজা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল এবং এটা পরবর্তী সময়ে আপিল বিভাগে যাওয়া উচিত এই সাজা পুনর্বিবেচনার জন্য।’
এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক আতিক মুজাহিদ, যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল আমিন, মুশফিক উস সালেহীন ও মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান, উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক সাদিয়া ফারজানা দিনা প্রমুখ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।