বাউলদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি গণসংহতি আন্দোলনের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

মানিকগঞ্জে বাউলশিল্পীদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গণসংহতি আন্দোলন। দলটি বলেছে, অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

আজ রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানান গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রত্যেক নাগরিকের নিজের ধর্ম ও জীবনচর্চার অধিকার নিশ্চিতে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’ বিবৃতিতে যেকোনো জবরদস্তিমূলক মতামত চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানায় গণসংহতি আন্দোলন।

অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশ করে বিবৃতিতে গণসংহতি আন্দোলনের নেতারা বলেন, বাউলদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারায় অন্তর্বর্তী সরকারকে জবাবদিহির পাশাপাশি অবিলম্বে সারা দেশে বাউলদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

