বিমানবন্দরসহ আশপাশের এলাকায় জোর নিরাপত্তা

বিমানবন্দরসহ আশপাশের এলাকায় জোর নিরাপত্তা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি ফটকসহ আশপাশে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার ফটক থেকে পূর্বাচলের গণসংবর্ধনাস্থল পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য অবস্থান নিয়ে আছেন।
তবে বিমানবন্দরের ভিআইপি ফটক থেকে প্রধান সড়ক পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে।
একমাত্র জরুরি বিদেশগামী যাত্রী ছাড়া কাউকে বিমানবন্দরের ভেতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।
তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে সংবাদ কাভার করতে আসা সাংবাদিকদেরও ভিআইপি ফটক থেকে ২০০ গজ দূরত্বে অবস্থান করতে হচ্ছে।
তারেক রহমান, তাঁর পরিবারের সদস্য ও সফরসঙ্গীদের বহনকারী উড়োজাহাজটি বেলা ১১টা ৩৯ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরের রেড জোনে তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।