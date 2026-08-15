খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন: মির্জা ফখরুল

খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন: মির্জা ফখরুল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন প্রয়াত খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সদ্য সাবেক মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বারবার গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। একই সঙ্গে দেশের সমৃদ্ধির সংগ্রামেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।
খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি পালন করেছে দলটি। আজ শনিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন রাষ্ট্রপতি পদে দলের মনোনয়ন পাওয়া মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নীতি ও দলের ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করার অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, বিএনপিকে সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যে দল বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।
বিএনপির জ্যেষ্ঠ এই নেতা বলেন, খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছেন, আপস করেননি এবং দলকে ধারণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিএনপি একটি সত্যিকারের রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে।
খালেদা জিয়ার নীতি এবং তাঁর দেওয়া ‘ভিশন ২০৩০’-এর আলোকে দলের ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা বিএনপি সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বলে জানান মির্জা ফখরুল। সামনের দিনগুলোতে দলকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার কথাও বলেন তিনি।
বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সঞ্চালনায় দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠানে মোনাজাত করেন জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সদস্যসচিব মাওলানা আবুল হোসেইন। মোনাজাতে খালেদা জিয়ার জন্য দেশবাসীর কাছে বিশেষ দোয়া ও মাগফিরাত কামনা এবং প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।
কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সংসদ সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানিসহ দলের নেতা–কর্মীরা। খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলায় দোয়া ও মিলাদ কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি।
১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনাজপুরে জন্ম হয়েছিল খালেদা জিয়ার। ১৯৬০ সালে প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৯১ সাল থেকে তিনি তিনবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় খালেদা জিয়ার।