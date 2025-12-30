রাজনীতি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ডিএমপির শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)ছবি: ডিএমপির ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় ডিএমপি জানায়, দেশ ও রাজনীতিতে তাঁর অবদান স্মরণ করে সংস্থাটি গভীরভাবে শোকাহত।

শোকবার্তায় খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

এদিকে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন। শোকবার্তায় বলা হয়েছে, দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খালেদা জিয়ার অবদান অবিস্মরণীয়। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া, বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় খালেদা জিয়া ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাজা আগামীকাল বুধবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা ও সংলগ্ন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁকে তাঁর স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে।

