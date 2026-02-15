গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে আজও নেতা-কর্মীদের ভিড়

গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে আজও নেতা-কর্মীদের ভিড়
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর থেকেই রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে ভিড় করছেন দলের নেতা-কর্মীরা। অনেকে ফুল হাতে শুভেচ্ছা জানাতে আসছেন। বিজয়ী সংসদ সদস্যরাও দলীয় প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে আসছেন।
আজ রোববার সকাল থেকেই গুলশান কার্যালয়ে অবস্থান করছেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এর পর থেকেই বিভিন্ন আসনে বিজয়ী সংসদ সদস্যরা সেখানে আসতে শুরু করেন। তাঁরা পৃথকভাবে দলীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় করছেন।
নির্বাচনে বড় জয়ের পর এখন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথগ্রহণ ও সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিকতার অপেক্ষা। জয়ের খবরে দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। দলীয় চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা জানাতে রাজধানীর গুলশান কার্যালয়ে ভিড় করছেন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।
আজ তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও সালাহউদ্দিন আহমদ। কার্যালয়ে নেতা-কর্মীদের উপস্থিতির পাশাপাশি পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের সতর্ক অবস্থান দেখা গেছে। সেখানে উপস্থিত রয়েছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীরাও।
সকাল থেকে কার্যালয়ের সামনে অপেক্ষমাণ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ছাত্রদলের সহসভাপতি এবং ঢাকা-১৩ আসনের নির্বাচনী ক্যাম্পেইন কো-অর্ডিনেটর ফেরদৌস নাভিদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা আজ এখানে এসেছি আমাদের প্রিয় নেতা তারেক রহমান স্যারকে ব্যক্তিগতভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে। এই সাধারণ নির্বাচনে দলের নিরঙ্কুশ ও প্রাপ্য বিজয়ের জন্য আমরা গর্বিত।’
এই ছাত্রনেতা আরও বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব আনন্দিত। কারণ, আমার বড় চাচা সাঈদ আহমেদ শরীয়তপুর-১ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এবং আমি ঢাকা-১৩ আসনে ক্যাম্পেইন কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছি, যেখানে আমার প্রিয় শিক্ষক ববি হাজ্জাজ স্যার বিজয়ী হয়েছেন।’
তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে মানিকগঞ্জ-১ আসনের বিজয়ী সংসদ সদস্য এস এ জিন্নাহ কবীর প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজকে আমাদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল। সেখানে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে। সেখানে তিনি আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঠান্ডা মাথায় কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন।’